Il boom degli occhiali da sole quadrati dalla spiaggia alla città

Dai modelli neri più classici agli occhiali da sole con montature colorate e dettagli innovativi, questa tendenza si adatta a ogni personalità e occasione. Gli occhiali quadrati sono ormai un must-have che trasforma ogni look in un vero statement di moda, dalla spiaggia alla città. Sfoggia il tuo stile unico e lasciati conquistare da questa tendenza irresistibile dell’estate 2025, perché non c’è modo migliore di brillare sotto il sole.

Che siano grandi e avvolgenti o piccoli e taglienti, gli occhiali da sole quadrati sono l’accessorio che detta tendenza nell’estate 2025. Un ritorno potente, tra ispirazioni anni ’70 e geometrie più nette e contemporanee, che conquista le passerelle ma soprattutto lo street style. A sceglierli sono donne di ogni età, attratte da una forma che sa valorizzare lo sguardo con carattere e stile. Dai modelli neri più classici agli occhiali da sole bianchi quadrati, passando per montature bold o minimal, la parola chiave è solo una: sempreverdi. Ecco quali sono i modelli più belli e di tendenza, come scegliere la forma quadrata più adatta al proprio viso e come abbinarli nei look quotidiani. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il boom degli occhiali da sole quadrati, dalla spiaggia alla città

In questa notizia si parla di: occhiali - sole - quadrati - boom

Ruba due paia di occhiali da sole in un negozio e scappa a piedi, va poco lontano - Due paia di occhiali da sole sono stati rubati da un 33enne originario del Sudamerica in un negozio di Santa Margherita Ligure.

Occhiali moda 2020, quelli da sole sono esageratamente quadrati - Cosmopolitan - La moda 2020 dell'estate punta sì ad accessori bold, quindi vistosi e pop, ma anche a forme speciali come gli occhiali da sole quadrati very 70's: sei pronta? Da cosmopolitan.com

Occhiali da sole originalissimi: 6 modelli esageratamente cool - occhiali da sole originali donna modello indossare look cool chic particolare montatura cristalli colore trendy tendenza Occhiali da sole originalissimi: 6 modelli esageratamente cool Facebook ... Lo riporta stylosophy.it