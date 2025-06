Il bilancio di FdI | Presentati cento atti per far emergere il lato opaco della giunta

Nel cuore della battaglia politica, Fratelli d’Italia si distingue per un impegno senza precedenti: un anno di opposizione, con oltre cento atti presentati dal gruppo consiliare, capeggiato da Marco Casali. Un esercito di interrogazioni, emendamenti e mozioni volto a fare luce sugli aspetti oscuri dell’amministrazione. Tra i focus più caldi, il progetto Novello, che ha acceso le luci sulla trasparenza e sulla responsabilità pubblica.

Rendiconto di un anno di opposizione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, il più corposo (sette membri) della minoranza. Capogruppo Marco Casali, quanti atti ha presentato il gruppo? "Un centinaio fra interrogazioni, interpellanze, emendamenti e mozioni per far emergere i lati opachi dell’operato dell’amministrazione". Avete messo nel mirino il progetto Novello. "Le risposte evasive ci hanno spinto a convocare una commissione consiliare, dalla quale è emerso che il progetto è sull’orlo del fallimento". FdI ha presentato emendamenti al bilancio. Con che frutti? "Siamo l’unico gruppo ad averlo fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio di FdI: "Presentati cento atti per far emergere il lato opaco della giunta"

