il beach volley a marina al via i campionati assoluti

Oltre 200 atleti e circa 40 arbitri sono in arrivo sulle spiagge di Marina di Ravenna per i nove giorni della tappa rivierasca del Campionato italiano di beach volley. La manifestazione andrà in scena da sabato al 6 luglio. Si parte con i campionati under 16 maschili e femminili, poi gli under 18 e nei giorni successivi l'under 20. Tutte le competizioni giovanili avranno un limite di 24 coppie. Nel weekend, dal 4 al 6 luglio, arriva momento clou della settimana sportiva con i Campionati Assoluti, che vedranno sfidarsi i grandi campioni. Tutte le partite si svolgeranno allo stabilimento Marina Bay Experience, dove sono in corso gli ultimi preparativi, tra cui la realizzazione di un'arena da circa 150 posti attorno al campo centrale.