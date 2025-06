Il Barcellona riabbraccia il Camp Nou | una squadra italiana potrebbe inaugurare il nuovo impianto

il nuovo Camp Nou potrebbe essere una squadra italiana, sottolineando così l’importanza di un evento che trasforma il calcio europeo. Dopo anni di attesa, i blaugrana sono pronti a riappropriarsi del loro tempio, simbolo di passione e storia. La grande apertura promette di essere un momento memorabile, segnando un nuovo capitolo per il club e rafforzando ancora di più il legame tra il Barça e i suoi tifosi.

Il Barcellona è pronto a riaprire le porte del Camp Nou dopo più di due anni: una squadra italiana potrebbe inaugurare il nuovo impianto. Dopo aver giocato le ultime due stagioni allo stadio Olimpico Lluis Companys, il Barcellona si prepara finalmente a tornare a casa. Sono infatti quasi conclusi i lavori di demolizione e di ricostruzione del Camp Nou e i blaugrana potranno tornare finalmente a giocare nella loro storica casa. Ad inaugurare il nuovissimo impianto, che verrà denominato Spotify Camp Nou, sarà uno dei grandi classici del calcio estivo, ovvero il Trofeo Joan Gamper. La data prescelta è domenica 10 agosto 2025 e a sfidare la squadra di Hansi Flick potrebbe essere un club del massimo campionato italiano. 🔗 Leggi su Sportface.it

