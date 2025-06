Il Barcellona lo ha messo alla porta | Offerta formale del Milan

Il Milan si prepara a rinforzare la sua difesa centrale, con una mossa che potrebbe sorprendere i tifosi: l’offerta formale al Barcellona per un campione della Liga. Dopo aver rivoluzionato la strategia con l’ingaggio di Modric, Allegri cerca esperienza e qualità per rilanciare i rossoneri, reduci da una stagione difficile. In queste ore, un nome caldo si fa largo tra le possibili trattative, promettendo emozioni e sorprese per il futuro del club...

I rossoneri si muovono per rinforzare la zona centrale della difesa: possibile affare coi campioni della Liga Con Allegri è un po’ cambiata la strategia del Milan, l’ingaggio di Modric ne è un esempio. Il tecnico livornese vuole anche profili di grande esperienza per rilanciare i rossoneri, reduci da una stagione a dir poco fallimentare. Per quanto riguarda la difes a, a proposito di calciatori pronti subito, in queste ore è emerso un nome a sorpresa. Il Barcellona lo ha messo alla porta: offerta formale del Milan (LaPresse) – Calciomercato.it Parliamo di Andreas Christensen, centrale danese in passato nel mirino dell’ Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Barcellona lo ha messo alla porta: “Offerta formale del Milan”

