Il 27 giugno la presentazione del progetto Fidarsi è bene… ma non di tutti!

Il 27 giugno, alle 11:30, presso Palazzo Paolo V, si svelerà il nuovo progetto “Fidarsi è bene… ma non di tutti!”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani. Un’occasione preziosa per sensibilizzare e rafforzare la tutela delle persone più vulnerabili. La presentazione promette interventi di spessore, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità e diffondere preziosi consigli di sicurezza. Non mancate!

Venerdì 27 giugno alle ore 11:30, presso la sala convegni di Palazzo Paolo V, si terrà la presentazione del progetto di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani "Fidarsi è bene. ma non di tutti!" Il programma della mattinata prevede l'introduzione da parte del dirigente del Settore Servizi al Cittadino Gennaro Santamaria e dell'assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola. A seguire interverranno il presidente della Cooperativa Sociale Benessere Stefano De Luca, il presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Romeo Formato, il presidente della sezione di Benevento dell'Associazione dei Diritti degli Anziani Fiorella Severino e il consulente legale Filippo Liverini.

