Il 21enne Sandro Benvenuti scomparso a Firenze l'appello del papà | Ho paura facci sapere che stai bene

La scomparsa di Sandro Benvenuti, un giovane di 21 anni residente a Firenzuola, ha sconvolto l’intera comunità. Da una settimana, il suo sorriso si è spento nel nulla dopo aver raggiunto Firenze per un incontro che ora rimane un mistero. I familiari e amici sono in ansia, sperando che questo appello possa riportarlo a casa. Sandro, se ci stai ascoltando, facci sapere che stai bene—la tua famiglia ti aspetta con il cuore in mano.

Una settimana fa Sandro Benvenuti, 21 anni, è scomparso nel nulla. Del giovane, residente a Firenzuola, non si hanno più notizie dalla mattina di martedì 17 giugno, quando si è recato a Firenze per incontrare una persona. Da allora il suo telefono risulta spento. L'appello del papà a 'Chi l'ha visto?': "Se mi stai ascoltando, fai una telefonata e facci sapere che stai bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

