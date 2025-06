Il 118 in Puglia è in emergenza | ambulanze sguarnite manca il 50% dei medici

In Puglia, il 118 sta vivendo un momento di crisi: ben 232 ambulanze in emergenza e una carenza del 50% dei medici disponibili mettono a dura prova il sistema di pronto intervento. Con l’estate alle porte e l’afflusso di turisti, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, mettendo a dura prova la sicurezza di residenti e visitatori. È urgente intervenire per garantire un’assistenza efficace e tempestiva in questa regione da sogno.

Il 118 è in emergenza in Puglia, e non è un gioco di parole. Con l'estate ormai iniziata e l'arrivo di migliaia di turisti, le ambulanze in tutte le province.

