II vertice della Nato lusinga Trump ed evita di parlare di Ucraina

Il vertice della NATO si conferma come un palcoscenico di strategie sottili, dove l’adulazione diventa uno strumento di diplomazia e mediazione. Trump, al centro dell’attenzione, viene ammirato senza freni, mentre le questioni più delicate, come la questione ucraina, vengono evitati con destrezza. Questa tattica, pur apparendo come una semplice cortesia, cela una complessa danza di interessi e alleanze che plasmano il futuro della sicurezza europea. Leggi...

L'adulazione, si sa, è la prima regola del manuale della diplomazia per trattare con il presidente statunitense. Tuttavia, dev'essere una premessa per affrontare temi controversi e non solo un modo per evitare scontri.

In questa notizia si parla di: vertice - nato - lusinga - trump

