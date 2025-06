Ieri in Campania | 16enne trovato morto nel suo letto Schianto fatale nell’Avellinese donna perde la vita

Una giornata drammatica in Campania, segnata da due tragici eventi che hanno sconvolto le comunità locali. Un 16enne viene trovato senza vita nel suo letto, mentre un grave incidente stradale a Grottaminarda si conclude con la perdita di una donna e quattro feriti. La regione piange queste perdite e si interroga sulle cause di tali tragedie. È fondamentale approfondire i dettagli di questi episodi e promuovere maggiore sicurezza sulle strade e nelle case.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 24 giugno 2025 Avellino – Un grave incidente stradale nel territorio del Comune di Grottaminarda che al momento segnale anche una vittima, una donna. La tragedia nel primo pomeriggio di oggi quando per cause ancora in via di accertamento si è generato un sinistro a catena che ha provocato anche quattro feriti, trasportati d’urgenza tra gli ospedali di Avellino e Ariano Irpino. (LEGGI QUI) Benevento – Sarebbe stato un malore a stroncare la vita di un sedicenne a San Giorgio del Sannio. L’adolescente, in vacanza qui nel Sannio, sarebbe morto nel sonno nell’abitazione di una sua familiare nel corso della notte tra lunedì e martedì. 🔗 Leggi su Anteprima24.it