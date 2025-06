Idrosadenite suppurativa appello esperti ‘sia inserita nel Piano delle cronicità’

Un momento cruciale per l'idrosadenite suppurativa, una condizione spesso sottovalutata ma che merita attenzione. Alla Camera dei deputati si è svolta una conferenza stampa significativa, promossa dall'onorevole Luciano Ciocchetti, con il supporto di Passion People e Ucb Pharma, per discutere l'inserimento dell'idrosadenite nel piano delle cronicità . Un passo importante verso il riconoscimento e una migliore assistenza per i pazienti. Obiettivo: garantire loro dignità , cure adeguate e un futuro più sereno.

(Adnkronos) – Presso la Camera dei deputati si è tenuta ieri una conferenza stampa su iniziativa dell'onorevole Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari sociali, in collaborazione con l'associazione pazienti Passion People e con il supporto non condizionante di Ucb Pharma, dal titolo 'Le nuove sfide dell'idrosadenite suppurativa: dai Lea al riconoscimento come malattia cronica'. Obiettivo: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: idrosadenite - suppurativa - appello - esperti

Idrosadenite suppurativa, appello esperti 'sia inserita nel Piano delle cronicità '; Galletti (Novo Nordisk): Vicini a chi ha diabete ed è più fragile; Omicidio Giulia Tramontano, la rabbia della sorella: Esclusa premeditazione, vergogna.

Idrosadenite suppurativa, appello esperti ‘sia inserita nel Piano delle cronicità’ - Presso la Camera dei deputati si è tenuta ieri una conferenza stampa su iniziativa dell'onorevole Luciano Ciocchetti, vicepresidente della ... Lo riporta msn.com

Idrosadenite suppurativa, l’esperto: "Più attenzione a qualità della vita" - MSN - L’idrosadenite suppurativa (Hs) è “una patologia misconosciuta che debilita notevolmente la qualità della vita dei pazienti. msn.com scrive