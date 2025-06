Identità empolese da rafforzare Ecco l’idea del Palio delle contrade

per rafforzare l’identità empolese, valorizzare le tradizioni locali e stimolare un senso di appartenenza tra cittadini di ogni età. Con il “Palio delle Contrade”, Empoli potrà riscoprire il suo passato, promuovere la partecipazione attiva e rendere la città un luogo ancora più vivo e coeso, dove storia e futuro si incontrano in un vibrante momento di comunità.

"Un evento per riscoprire tradizioni, rafforzare il senso di comunità e rendere Empoli più viva e coesa". È questa la proposta contenuta nella mozione presentata dal CentroDestra per Empoli per istituire il “ Palio delle Contrade – Torneo cittadino di Empoli”, una manifestazione annuale con scuole, quartieri, associazioni e cittadini. Il progetto, ispirato ad analoghe iniziative di successo in altre città italiane, punta a creare un appuntamento trasversale per unire sport, cultura e tradizioni locali. "Vogliamo un evento che appartenga a tutti gli empolesi – afferma il consigliere Gabriele Chiavacci, primo firmatario della mozione –. 🔗 Leggi su Lanazione.it