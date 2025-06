Idea Kessié la Roma studia l’affare | Massara e Gasperini lo possono convincere

L’estate rossonera si infiamma con voci di mercato e strategie audaci alla ricerca di rinforzi. La Roma, febbrile come sempre, studia le mosse più intriganti per rinforzare la rosa di Gasperini, puntando su profili come Kessié. La sfida tra Massara e Gasperini si fa sempre più accesa, mentre le trattative si intrecciano in un vortice di possibilità che potrebbe rivoluzionare il volto del club giallorosso. L’affare potrebbe davvero decollare: è solo l’inizio di un’estate da vivere intensamente.

Un'altra intensa giornata di calciomercato inizia per la Roma, da dividere nelle fatidiche cessioni da completare entro la fine di giugno e le opzioni da valutare per rimpolpare la rosa di Gasperini. Da questo secondo punto di vista carne al fuoco ce ne, dalla ricerca di difensori centrali ad Haraldsson in attacco, fino ad un centrocampo che cambierà pelle. L'ultima esotica idea dei giallorossi porta a Frank Kessié, una vecchia conoscenza del nostro campionato volato in Arabia dopo le tante cose buone fatte in Italia. La volontà chiara è quella di sostituire un Paredes pronto a tornare in patria al Boca Juniors, che spingerà ora sull'acceleratore dopo l'uscita dal Mondiale per Club.

