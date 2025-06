IA e copyright prima vittoria delle Big Tech | è lecito usare i libri per addestrare i chatbot

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo, ma ora si apre un importante capitolo sulla tutela del copyright. La vittoria delle big tech nel caso Anthropic segna un passo avanti: l’uso legittimo di libri per addestrare chatbot potrebbe essere finalmente riconosciuto come lecito, purché effettuato nel rispetto delle norme. Una sfida cruciale che potrebbe ridisegnare i confini tra innovazione e diritto d’autore.

Un giudice federale di San Francisco ha riconosciuto che addestrare un’IA con libri può essere legittimo se fatto con materiali ottenuti legalmente. Il caso Anthropic è solo uno dei tanti contro i colossi dell’AI, accusati di violare il diritto d’autore. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - IA e copyright, prima vittoria delle Big Tech: è lecito usare i libri per addestrare i chatbot

