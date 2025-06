IA e business il corso di Enaip e Infofactory

coinvolgente all’intelligenza artificiale, svelando le sue potenzialità per rivoluzionare il modo di fare business. Grazie a esempi concreti e strategie innovative, scoprirai come integrare l’AI nelle tue attività quotidiane per aumentare efficienza e competitività. Non perdere questa occasione per essere tra i protagonisti della trasformazione digitale: iscriviti ora e porta il tuo business nel futuro!

Si intitola "Scopri l’intelligenza artificiale – Come l’AI può trasformare il tuo business" il nuovo corso online di Enaip Friuli Venezia Giulia e Infofactory Srl: è in programma giovedì 3 luglio, dalle 14 alle 16. Pensato per imprese e professionisti, il corso offrirà un’introduzione pratica e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

