I Volenterosi a Zelensky ' ti sosteniamo nuove sanzioni'

Al termine del Vertice NATO di L'Aja, i leader mondiali si sono riuniti per rafforzare il loro impegno a favore dell'Ucraina, confermando il sostegno all'autodifesa e alla resilienza del Paese. Con parole chiare e azioni concrete, hanno annunciato nuove sanzioni contro chi alimenta il conflitto, dimostrando che la solidarietà internazionale è più forte che mai. I volontari a Zelensky, in prima linea, ci ricordano che ogni gesto conta: insieme, continueremo a supportare l'Ucraina nella sua lotta per la libertà e la pace.

Al termine del Vertice Nato dell'Aja il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro con i leader di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito (formato E5) con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte e con il Presidente dell'Ucraina Volodymry Zelensky. I leader hanno ribadito il continuo sostegno all' Ucraina, alla sua autodifesa e alla sua industria della difesa, anche a fronte dei brutali attacchi russi contro i civili, e il mantenimento della pressione sulla Russia attraverso nuove sanzioni. Lo rende noto Palazzo Chigi.

