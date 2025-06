I videogiochi che ci hanno insegnato a vivere

La verità è che i videogiochi sono stati molto più di semplici intrattenimenti: ci hanno insegnato a vivere, a risolvere problemi e a collaborare. In un mondo dove spesso vengono demonizzati, è ora di riscoprire il loro valore reale e capire come possano arricchire la nostra crescita personale. Perché, alla fine, i videogiochi sono molto di più di un semplice passatempo: sono una vera e propria scuola di vita.

In quanti sono cresciuti con genitori che non facevano altro che ripetere " i videogiochi sono violenti e ti fanno diventare violento "? Parole che si sentiva dire (e si sente ancora oggi, purtroppo) alla stampa generalista italiana e nei programmi televisivi in cui il videogioco era demonizzato come qualcosa di negativo. E chi, in età adulta, non è stato mai additato e deriso perché " i videogiochi sono un passatempo per bambini "? La verità, però, è ben diversa. Perché i videogame non sono soltanto una forma di intrattenimento fine a se stessa, o un'arte in determinati casi, ma una vera e propria esperienza di vita.

