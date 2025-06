I vasi in ceramica in piazza Campidoglio sono ora tutti integri | conclusi i lavori di ripristino dopo il raid vandalico

Dopo mesi di attesa e impegno, i vasi in ceramica di piazza Campidoglio tornano a risplendere, restituendo al cuore di Roma il suo antico splendore. I lavori di ripristino sono finalmente conclusi, e l’intera piazza si presenta ora come nuovo simbolo di resilienza e bellezza. Un segnale forte che l’arte e la cultura non si piegano di fronte al vandalismo, ma si rinvigoriranno sempre con rinnovata energia.

Tutto nuovo in piazza Campidoglio. Dopo la via Roma con il ripristino della fila di giare in ceramica, ritorna al suo originario splendore artistico anche il belvedere di piazza Campidoglio oggetto alcuni mesi fa di un altro atto vandalico con la distruzione di due vasi in ceramica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ceramica - piazza - campidoglio - vasi

Sciacca: ripristinati i vasi in ceramica distrutti dai vandali al belvedere di Piazza Campidoglio.

Sciacca: ripristinati i vasi in ceramica distrutti dai vandali al belvedere di Piazza Campidoglio - Il Comune ha espresso gratitudine per la donazione e per le attività di pulizia e recupero estetico del belvedere, incluso il muretto danneggiato da scritte e graffiti. Scrive grandangoloagrigento.it

Ladri di piante e vasi in ceramica nel centro storico: scatta la denuncia - Quotidiano Di Puglia - Trascorsa l’estate qualcuno ha pensato, di trafugare i vasi di ceramica artistica acquistati dall’amministrazione ... Come scrive quotidianodipuglia.it