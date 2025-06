I tassi di vaccinazione dei bambini sono in calo in tutto il mondo

In un mondo dove la prevenzione fa la differenza, il calo delle vaccinazioni infantili rappresenta un allarme globale. Tra il 2020 e il 2023, milioni di bambini sono rimasti scoperti, esposti a rischi evitabili e malattie potenzialmente mortali. È ora di riflettere sull'importanza di proteggere le future generazioni: leggere e agire sono i primi passi per invertire questa tendenza preoccupante.

Tra il 2020 e il 2023 quasi 13 milioni di bambini in più non hanno ricevuto una singola dose di vaccino e circa 15,6 milioni di bambini non hanno ricevuto le tre dosi complete di vaccino contro la difterite, il tetano e la pertosse o il morbillo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I tassi di vaccinazione dei bambini sono in calo in tutto il mondo

