I ribelli di Modena tornano al Carroponte | trent’anni di combat folk che non invecchia mai

Sono passati più di trent'anni da quando i Modena City Ramblers hanno rivoluzionato il panorama musicale con il loro combat folk, un genere che non invecchia mai. Il 4 luglio 2025, il Carroponte di Sesto San Giovanni si prepara a riaccogliere questa leggenda, insieme ai Folkstone, per un evento che celebra l’eredità e la vitalità della musica folk italiana e internazionale. Un appuntamento imperdibile che rinnova l’amore per le radici e la voglia di condividere emozioni senza tempo.

Il 4 luglio 2025, il Carroponte di Sesto San Giovanni si prepara ad accogliere nuovamente i Modena City Ramblers, protagonisti di un appuntamento che si rinnova con la fedeltà di un rito sacro. Insieme ai Folkstone, la serata promette di trasformarsi in una celebrazione del folk italiano più autentico, quello che affonda le radici nella terra emiliana ma alza lo sguardo verso gli orizzonti internazionali della musica popolare. Sono passati più di tre decenni da quando Franco D’Aniello, Luciano Gaetani, Alberto Cottica, Alberto Morselli e Giovanni Rubbiani decisero di unire le forze per dare vita a quello che sarebbe divenuto uno dei collettivi musicali più longevi e influenti del panorama italiano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - I ribelli di Modena tornano al Carroponte: trent’anni di combat folk che non invecchia mai

In questa notizia si parla di: modena - carroponte - folk - ribelli

Modena City Ramblers & Folkstone al Carroponte: data, scaletta e come arrivare - Quando ho letto che i Modena City Ramblers e i Folkstone avrebbero condiviso lo stesso palco del Carroponte il 4 luglio, ho avuto i brividi. milanolife.it scrive

Modena City Ramblers: folk rock e nostalgia - RaiNews - Modena City Ramblers: folk rock e nostalgia Al Carroponte di Sesto San Giovanni la band emiliana con i successi dello storico album "Appunti Partigiani" 17/07/2022 ... Come scrive rainews.it