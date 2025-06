I resti nel campo sono di Ana Maria La conferma dall’esame del Dna Grazie al confronto con la sorella

Gli inquietanti resti trovati nel campo a Montecatini sono stati finalmente identificati con precisione: si tratta di Ana Maria Andrei, confermato dall’esame del DNA effettuato presso la Forensic Genetic Unit di Careggi. La prova genetica, confrontata con il profilo della sorella Valentina, ha portato a questa drammatica verità, portando luce su una vicenda oscura e complessa. La scoperta apre una strada nuova nella comprensione di un caso che ha sconvolto tutti.

Sono di Ana Maria Andrei i poveri resti ritrovati nel campo accanto al casolare degli orrori, a Montecatini, dove Vasile Frumuzache li avrebbe abbandonati dopo l'omicidio. A confermarlo è stato l'esame svolto dal dottor Ugo Ricci, genetista, nella Forensic Genetic Unit di Careggi. Il reperto è stato comparato con il profilo genetico depositato dalla sorella della vittima, Valentina, che è arrivata lunedì dalla Romania per sottoporsi al test. Ana Maria Andrei, 27 anni, rumana, era scomparsa un anno fa da Montecatini. "La famiglia di Ana Maria in tutti questi mesi ha sofferto tantissimo – ci racconta la signora Flavia Paun, a cui la famiglia Andrei ha affidato la procura generale in Italia, per poter incaricare il legale che li rappresenta, l'avvocato Alessio Stefanelli di Pistoia– I genitori e la sorella di Ana Maria non potevano immaginare che la loro figlia fosse in pericolo.