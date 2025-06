I reali d'Olanda accolgono Trump e i leader della Nato a Palazzo

In un’atmosfera di grande prestigio, i reali d’Olanda hanno accolto Donald Trump e i leader della NATO a Palazzo Huis Ten Bosch, offrendo una cena di alto livello per il summit dell’Alleanza. Tra brindisi e incontri ufficiali, l’evento ha sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale, mentre i protagonisti si preparano a discutere questioni cruciali per la sicurezza globale. Un’occasione che promette di rafforzare i legami tra alleati e riaccendere il dialogo diplomatico.

(askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha preso parte a Palazzo Huis Ten Bosch alla cena organizzata dal re d'Olanda Guglielmo Alessandro con gli altri leader della Nato, offerta per il summit dell'Alleanza. Trump che indossava un completo blu con cravatta blu acceso, ha brindato con il monarca olandese Guglielmo Alessandro e il segretario generale della NATO Mark Rutte. GUARDA LE FOTO I Reali d'Olanda con il sultano dell'Oman, tra tiare incantevoli e lusso sfrenato.

