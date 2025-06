I quattro pini comprati dal Lions piantumati in viale Corridoni

Ad aiutare il Comune nella riqualificazione di Viale Corridoni, il Lions Club ha contribuito con l'acquisto e la piantumazione di quattro pini, offrendo un gesto concreto di cura e attenzione per il verde cittadino. Con questa iniziativa, si dà nuovo impulso al progetto di rinnovamento ambientale, promuovendo un futuro più verde e sostenibile per tutta la comunità . Un esempio di come collaborazione e passione possano fare la differenza.

Undici pini pericolosi in viale Corridoni, da abbattere. Le motoseghe sono arrivate nel mese scorso, in attesa del progetto che considerava la piantumazione di nuove alberature laddove possibile. Il Comune aveva individuato quattro aree o aiuole, più ampie rispetto al passato dove mettere a dimora i nuovi alberi. Nei giorni successivi agli abbattimenti sono arrivati opera ed agronomi per mettere a dimora quattro nuovi pini. Ad aiutare il Comune nel sostenere le spese c’era il Lions club. Il Club già nell’inverno scorso, aveva deciso che i pini per la città e la zona centrale sono un patrimonio che va salvaguardato e mantenuto nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I quattro pini comprati dal Lions piantumati in viale Corridoni

In questa notizia si parla di: pini - quattro - lions - viale

Viale XX Settembre, da Fabry il secondo furto in quattro mesi - Il bar tabaccheria Da Fabry, situato in viale XX Settembre, è stato colpito per la seconda volta da un furto in quattro mesi.

I quattro pini comprati dal Lions piantumati in viale Corridoni - Le motoseghe sono arrivate nel mese scorso, in attesa del progetto ... ilrestodelcarlino.it scrive

Abbattuti i 4 pini su viale Dante. Salvato quello all’angolo con via Donizetti - Speciali; Fiera; Ultima Ora; Sport; Sociale; Europa; Eventi; Località ... Come scrive newsrimini.it