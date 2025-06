I pronostici di mercoledì 25 giugno | Europei Under 21 e Mondiale per Club

Scopri i pronostici di mercoledì 25 giugno, giornata cruciale tra gli Europei Under 21 e il Mondiale per Club. Con partite decisiva e sorprese inattese, la corsa agli ottavi si fa sempre più avvincente, soprattutto nel complicato gruppo E dell'Inter. Preparatevi a analizzare le sfide più calde e le strategie vincenti, perché ogni dettaglio può fare la differenza in questa notte di emozioni sportive. Ecco cosa ci aspetta nel mondo del calcio internazionale.

I pronostici di mercoledì 25 giugno, ci sono altre partite dell’ultima giornata dei gironi del Mondiale per Club e le semifinali degli Europei U21 Contrariamente alle aspettative, la situazione è abbastanza intricata nel gruppo E, quello dell’ Inter, alla vigilia della terza ed ultima giornata della fase a gironi. I nerazzurri ed il River Plate in un primo momento davano l’impressione di poter staccare il pass per gli ottavi a braccetto, senza grossi patemi, ma il campo ha detto altro: i messicani del Monterrey si sono rivelati una bella gatta da pelare e nella notte (italiana) tra mercoledì e giovedì, in caso di vittoria contro gli Urawa Reds ultimi e già eliminati, potrebbero sorpassare una tra Inter e River, impegnate contemporaneamente in un delicato scontro diretto a Seattle. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 25 giugno: Europei Under 21 e Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: pronostici - mercoledì - giugno - europei

I pronostici di mercoledì 18 giugno: Europei Under 21 e Mondiale per Club - Mercoledì 18 giugno si prospetta una giornata intensa di emozioni con quattro sfide del Mondiale per Club e l’ultima giornata degli Europei Under 21.

Terza sfida agli Europei U21 e siamo già pronti a tifare a gran voce i nostri #Azzurrini. Quali sono i tuoi pronostici per questo super match contro la Spagna? Non vediamo l'ora di scendere in campo con l'Italia. #LaForzaDelleConnessioni @Azzurri Vai su X

Era il 18 giugno del 2002 quando l'Italia visse uno dei momenti più drammatici della sua storia sportiva. Angelo Di Livio ricorda bene quel giorno e svela cosa disse all’arbitro Byron Moreno, il protagonista dello scandalo che mandò a casa l’Italia del Trap cont Vai su Facebook

Pronostici di oggi 25 giugno, Chelsea e Borussia Dortmund al Mondiale per Club, semifinali degli Europei Un...; Germania U21-Francia U21 (semifinale Campionato europeo U21, 25-06-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pron...; Olanda U21 vs Ucraina U21: Anticipo Esplosivo agli Europei U21 2025.