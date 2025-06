I programmi in tv oggi 24 giugno 2025 | film e intrattenimento

Scopri cosa offerte la programmazione televisiva di mercoledì 25 giugno 2025, tra emozionanti film, intrattenimento e approfondimenti di attualità. Per rendere la tua consultazione più semplice e immediata, abbiamo organizzato i programmi in sezioni tematiche, corredate da trame e contenuti dettagliati. Che tu sia appassionato di cinema, reality o notizie, il nostro planning ti guiderà attraverso una serata ricca di proposte interessanti e coinvolgenti. Ecco di seguito il planning con la...

Su Rai Uno nessuno mi può giudicare; su Canale 5 L’Isola dei famosi Guida ai programmi Tv della serata del 25 giugno 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 25 giugno 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Su Rai Uno, alle 21:30, va in onda Nessuno mi può giudicare, una commedia brillante con Paola Cortellesi nei panni di una donna borghese che, dopo un tracollo economico, si reinventa escort per mantenere il figlio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 24 giugno 2025: film e intrattenimento

