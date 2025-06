I primi 15 giorni del cantiere Chivu | l’analisi sull’Inter in 4 punti – CdS

Da Cristian Chivu, nuovo timoniere dell’Inter, ci aspettiamo una rivoluzione positiva. In soli 15 giorni, il cantiere nerazzurro si è già messo in moto, tra novità, sfide e ambizioni da conquistare. Il Corriere dello Sport analizza le prime impressioni e le strategie emergenti, evidenziando punti di forza e aree di miglioramento. Ma cosa si nasconde dietro queste prime settimane? Scopriamolo insieme.

Una quindicina di giorni sono passati da Cristian Chivu annunciato come nuovo allenatore dell’Inter. La sua squadra è ovviamente ancora un cantiere aperto e lo sarà non per poco tempo. Il Corriere dello Sport ha voluto analizzare le cose positive e quelle da migliorare. BATTESIMO DI FUOCO – Lo scorso 9 giugno Cristian Chivu veniva annunciato come nuovo allenatore dell’Inter. Era un lunedì e nella stessa giornata si era presentato ad Appiano Gentile per svolgere anche il suo primo allenamento ufficiale. Da quella data in avanti, sono già successe diverse cose. Un volo transoceanico, due partite ufficiali al Mondiale per Club, quattro punti raccolti tra Monterrey e Urawa Red Diamonds e questa notte alle 3 italiane la sua Inter può strappare il pass per approdare agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it