I predoni | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera su Italia 1, alle 21:20, vi aspetta un emozionante spettacolo con "I predoni" (Marauders), il thriller del 2016 diretto da Steven C. Miller. Con un cast stellare che include Bruce Willis, Christopher Meloni e Dave Bautista, il film ci immerge in una corsa contro il tempo tra rapine, misteri e colpi di scena. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su questa avvincente pellicola, dal cast alla trama e dove guardarla in streaming.

I predoni: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I predoni (Marauders), film del 2016 diretto da Steven C. Miller con protagonisti Christopher Meloni, Bruce Willis e Dave Bautista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Dopo che una banca di Cincinnati viene colpita da una brutale rapina per mano di un drappello di uomini ben addestrato, tutti i sospetti cadono sul proprietario Jeffrey Hubert. Il detective Montgomery ha da poco appagato la sua sete di vendetta nei confronti dell’assassino della moglie, quando gli viene affidato il caso delle rapine in banca che lo fa sprofondare nuovamente nel baratro infernale della violenza, infatti ogni rapina termina sempre con l’esecuzione di uno degli ostaggi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - I predoni: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: predoni - film - tutto - sapere

Bruce Willis, Christopher Meloni e tanti altri vi aspettano in un grande film action da non perdere! “I predoni” oggi in prima serata su #Italia1 Vai su Facebook

I Predoni, il cast del film con Bruce Willis stasera in tv; Werewolves: trailer e poster del film horror d’azione con “Frank Grillo vs Licantropi”; I predoni su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film.

Survive the Game: tutto quello che c’è da sapere sul film con Bruce Willis - Cinefilos.it - Detective Knight, Survive the Night, Reprisal, I predoni e Trauma Center – Caccia al testimone, questi sono solo alcuni dei film a cui ha preso parte l’attore Bruce Willis negli ultimi anni ... Da cinefilos.it

I Predoni/ Come guardare in streaming il film su Italia 1 con Bruce Willis - IlSussidiario.net - Tutto quello che c'è da sapere sul film con Bruce Willis: trama e cast. Scrive ilsussidiario.net