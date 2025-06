I pre-show del Boss Dalla villa con Versace all’arrivo in Centrale E poi la concentrazione

Prima di calcare i leggendari palcoscenici di San Siro, Bruce Springsteen ha vissuto momenti indimenticabili a Milano, tra un pre-show esclusivo con Versace e l’atmosfera vibrante della centrale. La sua prima visita italiana, il 21 giugno 1985, rimane un ricordo indelebile nella memoria dei fan. In attesa del doppio concerto di quest’estate, scopriamo come il Boss abbia iniziato a conquistare il cuore dei milanesi e cosa lo rende ancora così speciale.

I leggendari concerti a San Siro, certo. Ma prima degli show alla Scala del calcio cos’ha fatto Bruce Springsteen a Milano e nelle immediate vicinanze? In attesa dell’arrivo dell’artista statunitense in città e del doppio spettacolo di lunedì 30 giugno e giovedì 3 luglio, gli aneddoti dal passato non mancano. A partire dal primo concerto italiano e meneghino del Boss, datato 21 giugno 1985. La rockstar americana arriva in Italia, a Malpensa, il 19 giugno. Ad accogliere lui e Julianne Phillips, la sua prima moglie, ci sono Donatella Versace e il marito Paul Beck. Direzione: la villa di Gianni Versace sul lago di Como, dove Boss e consorte restano fino al giorno del concerto alla Scala del calcio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I pre-show del Boss. Dalla villa con Versace all’arrivo in Centrale. E poi la concentrazione

In questa notizia si parla di: show - boss - versace - arrivo

GIGI D’ALESSIO LASCIA THE VOICE PER CANALE 5: IN ARRIVO UN NUOVO SHOW E NON SOLO - Gigi D'Alessio si prepara a una nuova avventura televisiva su Canale 5, dopo aver concluso la sua esperienza con The Voice.

21 giugno 1985: 40 anni fa Bruce Springsteen teneva il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano. Questo il ricordo del Boss: "Di fronte a quella sconcertante isteria del pubblico, mi resi conto che in Italia quella era la norma: donne che mandavano bac Vai su Facebook

I pre-show del Boss. Dalla villa con Versace all’arrivo in Centrale. E poi la concentrazione; Milano Fashion Week 2025: eventi e calendario delle sfilate; Milano Fashion Week 2024, i vip in prima fila alle sfilate. FOTO.

Tutti gli show comici in arrivo su Nove nel 2025 - MSN - Anticipato dalla parodia dell'ex ministro Sangiuliano al Tg1, il primo varietà tutto da ridere ad andare in onda è Fratelli di Crozza con la sua nona ... Scrive msn.com

Versace: lo show è servito - la Repubblica - Versace: lo show è servito di Simone Marchetti La prima fila è stellare: Nicki Minaj, Rosie Huntington Whitley, Rita Ora, Fedez e Chiara Ferragni. Segnala repubblica.it