i poliziotti del commissariato di grottaglie ricevuti al senato

Tarantini Time Quotidiano "Oggi a Palazzo Madama ho incontrato il Vice Ispettore Ivan Lupoli e il Sovrintendente Giuseppe Cavallo, agenti della Polizia di Stato indagati per lo scontro a fuoco avvenuto con i malviventi che hanno ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie. A entrambi ho espresso la mia gratitudine e la mia piena vicinanza e solidarietà, con l'auspicio che la loro vicenda giudiziaria si possa chiarire al più presto. In futuro, mi auguro che ci possa essere una norma che, pur conservando tutti i diritti della difesa, quanto meno per le forze dell'ordine eviti loro l'iscrizione nel registro degli indagati.