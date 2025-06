I poliziotti che sparano legittimamente non saranno più indagati L’annuncio di Nordio

Il ministro Nordio rassicura: i poliziotti che sparano legittimamente non saranno più indagati, rafforzando la tutela degli agenti di pubblica sicurezza. Dopo mesi di dibattiti e soluzioni temporanee, l'ultimo decreto sicurezza introduce una protezione definitiva, garantendo che le azioni conformi alla legge siano considerate non punibili e quindi non soggette a indagini. Una svolta che porta maggiore serenità nel personale delle forze dell'ordine e rafforza il loro ruolo nel garantire la sicurezza di tutti.

Il tema era stato già affrontato alcuni mesi fa, ma la soluzione inserita nell’ultimo decreto sicurezza convertito in legge – tutela legale e copertura delle spese – evidentemente non è stata considerata sufficiente. Il ministro Carlo Nordio, in aula oggi 25 giugno per il question time, ha annunciato che a tutela degli agenti di pubblica sicurezza che abbiano commesso un reato «scriminato» e quindi non punibile (come nel caso della sparatoria per legittima difesa) non saranno iscritti al registro degli indagati: «Qualora si profili uno stato di necessità o di uso legittimo delle armi, non si dovrà più iscrivere la persona nel registro degli indagati», ha spiegato Nordio. 🔗 Leggi su Open.online

