i piccoli ospedali sono gioielli da proteggere

I piccoli ospedali sono veri e propri gioielli da proteggere, pilastri fondamentali della sanità pubblica. La mia recente esperienza al reparto di urologia dell’Ospedale Malpighi, dove sono stato ricoverato per 20 giorni, ha rafforzato questa convinzione. Medici e infermieri, con dedizione e umanità, hanno fatto la differenza, dimostrando quanto siano preziosi per la comunità. Voi rendete grande la sanità pubblica bolognese e nazionale. Sergio Franceschini Risponde...

Sono stato ricoverato per 20 giorni nel reparto di urologia dell’Ospedale Malpighi. Durante il ricovero ho apprezzato la professionalità dei medici, in particolare il dottor Lorenzo Bianchi. Tutti quanti, con gentilezza, rassicuravano i miei famigliari ogni giorno. Gli infermieri, sempre disponibili, non mi hanno mai fatto mancare conforto. A tutti un grazie di cuore. Voi rendete grande la sanità pubblica bolognese. Sergio Franceschini Risponde Beppe Boni Avrà qualche mancanza, come le lunghe liste di attesa per le visite specialistiche e la scarsità di punti nascita in montagna, ma la sanità emiliano-romagnola rimane ai primi posti della classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it