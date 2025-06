I piatti dell’estate secondo gli chef | le proposte di Battiata Picchi Riso e Saporito

L’estate è alle porte e porta con sé un tripudio di sapori autentici, colori vivaci e ricette leggere che esaltano la stagionalità. Chef come Giulio Picchi, Battiata, Picchi Riso e Saporito ci guidano in un viaggio tra piatti che si preparano senza rinunciare al gusto, celebrando la freschezza delle verdure e la semplicità della tradizione. Scoprite le proposte più irresistibili per vivere l’estate in cucina, all’insegna della genuinità e della creatività.

Firenze, 25 giugno 2025 – Verdure appetitose e colorate, piatti che si preparano senza accendere i fornelli e un forte richiamo alla stagionalità e alla tradizione. L’estate, per chi ama cucinare (o per chi preferisce non farlo troppo), è il momento perfetto per riscoprire la semplicità e il sapore degli ingredienti veri. Lo sanno bene quattro nomi molto diversi, ma accomunati da una visione profonda e personale della cucina: Giulio Picchi, owner e Coo del gruppo Cibreo; Filippo Saporito, titolare e chef stellato de La Leggenda dei Frati; Eleonora Riso, chef e vincitrice di Masterchef Italia 13; Andrea Battiata, imprenditore agricolo e fondatore dell’orto bioattivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I piatti dell’estate secondo gli chef: le proposte di Battiata, Picchi, Riso e Saporito

In questa notizia si parla di: piatti - estate - chef - picchi

Arriva l’estate nella Marca: «Ponte del 2 giugno con picchi di 30 gradi» - Sta per arrivare l'estate nella marca, con il ponte del 2 giugno che porta picchi di 30 gradi. Un ultimo impulso instabile transiterà nelle prossime ore, portando rovesci e temporali nel Nordest, lungo il versante adriatico e nel Sud peninsulare.

Il più classico degli eventi celebrato con uno dei piatti più importante della nostra tradizione il tortello d’erbette Preparato in giornata come sempre, puro godimento culinario che ad ogni forchettata ci ricorda perché amiamo Parma Troverete anche il men Vai su Facebook

I segreti dei grandi chef. “La vera cucina nasce in Natura”. E Bellosguardo è tornata fertile; Toscana e Navarra: un dialogo al femminile tra paesaggi, cultura e gastronomia - QNItinerari; Siamo alla frutta, rigorosamente estiva, ed è solo il primo piatto.

I segreti dei grandi chef. “La vera cucina nasce in Natura”. E Bellosguardo è tornata fertile - L’agronomo Andrea Battiata: “Abbiamo ridato produttività alla collina, ora gli ortaggi fanno bene” ... Si legge su lanazione.it

I piatti dell'estate 2022 dei grandi chef - Panorama - Per l’estate, lo chef propone un dolce perfettamente in linea con la stagione estiva. Lo riporta panorama.it