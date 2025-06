I palermitani sfruttati come schiavi dai cinesi | Pagati 2 euro l' ora e sorvegliati con le telecamere

Una realtà drammatica che rivela le ingiustizie di un sistema che sfrutta la manodopera locale, riducendo i lavoratori a numeri e privandoli dei loro diritti fondamentali. Questa situazione ci interroga sulla necessità di interventi concreti e di una maggiore consapevolezza per difendere chi, quotidianamente, combatte contro l'oppressione e la povertà. È tempo di agire e di chiedere giustizia.

C'è la miseria economica, quella che ha spinto giovani lavoratori palermitani ad accettare compensi di 2 euro all'ora, senza ferie, lavorando 10 ore al giorno, spesso senza contratto o con condizioni difformi rispetto a quelle effettivamente imposte, senza ferie, senza straordinario e con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermitani - euro - sfruttati - schiavi

Grande indignazione per la scelta di installare un solo maxischermo a San Siro, con tanto di accesso a pagamento fino a 45 euro, per permettere ai tifosi nerazzurri di seguire insieme la finale di Champions League Cosa ne pensate Vai su Facebook

I dipendenti del supermercato pagati 700 euro per lavorare 10 ore al giorno; Paghe da 1,6 euro l'ora, niente ferie e riposi in supermercato a Biancavilla, due arresti; Bancarelle abusive e lavoratori schiavi per 20 euro a settimana: il lato oscuro del mercato di Porta Palazzo a Torino.

Sfruttavano lavoratori palermitani, sei cinesi indagati dai carabinieri - Sfruttavano in maniera sistematica, nell’azienda da loro gestita, decine lavoratori, quasi tutti di nazionalità italiana, approfittando del loro stato di bisogno e minacciandoli di licenziamento. Lo riporta blogsicilia.it

Lavoratori sfruttati come schiavi, imprenditore degli abiti usati condannato. Minacce, scherno e insulti razzisti - Prato, il Tribunale: paghe così misere “ da non garantire nemmeno un’esistenza dignitosa”. Riporta msn.com