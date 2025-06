I numeri della Guardia di Finanza | oltre 9mila interventi e 4mila indagini per contrastare illeciti e infiltrazioni della criminalità

La Guardia di Finanza si conferma come baluardo di legalità, con oltre 9.000 interventi e 4.404 indagini tra il 2024 e i primi cinque mesi del 2025. Un impegno incessante per smascherare illeciti e infiltrazioni criminali, proteggendo famiglie e imprese da minacce invisibili ma concrete. Il loro operato testimonia come la lotta contro le attività illecite sia una priorità imprescindibile per il progresso del nostro Paese. Un esempio di dedizione e fermezza nella tutela dell’economia sana.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza ha eseguito oltre 9.000 interventi e 4.404 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese. Contrasto delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: guardia - finanza - oltre - interventi

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza ha eseguito nella Provincia Barletta-Andria-Trani 4 mila interventi ispettivi e oltre 330 indagini per contrastare... ? Leggi l'articolo Vai su Facebook

Translate postLa Guardia di finanza festeggia i 251 anni e traccia il bilancio 2024-2025: «Nel Vibonese già oltre 1.800 interventi a tutela della collettività» Vai su X

Guardia di Finanza: oltre 11.000 interventi nella provincia di Taranto; Guardia di finanza, oltre 1 milione di interventi. Sequestrati 6 miliardi per evasione fiscale; Guardia di Finanza, in un anno e mezzo oltre 2.500 interventi.

Gdf, oltre 80mila gli interventi in Piemonte e Valle d'Aosta - Sono oltre 80mila gli interventi che la Guardia di Finanza di Piemonte e Valle d'Aosta ha condotto tra il gennaio 2024 e lo scorso maggio. Riporta msn.com

Guardia di Finanza, sequestri per oltre 600 milioni di euro tra evasione, riciclaggio e scommesse clandestine: il bilancio del 2024 in Piemonte - Sequestri per un valore che supera i 600 milioni di euro, oltre 48mila interventi tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, più di 3mila persone denunciate e un centinaio di arresti: sono questi i numeri ch ... Secondo torinotoday.it