I militari cinesi hanno sviluppato dei droni grandi quanto una zanzara

Nel cuore dell’innovazione militare cinese, spiccano droni minuscoli quanto una zanzara e robot umanoidi che apprendono dai movimenti umani. Queste creazioni all’avanguardia stanno rivoluzionando il panorama tecnologico e militare globale. Scopriamo insieme come queste innovazioni promettano di cambiare il modo di fare intelligence e difesa, portando la tecnologia a livelli mai visti prima. Continua a leggere per esplorare il futuro della sicurezza e della ricerca avanzata.

In una trasmissione dedicata alle tecnologie sviluppate dall'università militare, la TV cinese ha mostrato un prototipo di drone grande come una zanzara, ma anche robot umanoidi in grado di imparare i movimenti dagli esseri umani. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - I militari cinesi hanno sviluppato dei droni grandi quanto una zanzara

