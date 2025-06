i mercati credono alla tregua colano a picco petrolio e gas

I mercati credono alla tregua, e il petrolio e il gas precipitano, riducendo le tensioni sul fronte energetico. L'annuncio di Donald Trump, sebbene contestato, ha dato nuovo impulso alle Borse europee e americane, avvicinando i record storici. Ma la vera novità per i consumatori riguarda le previsioni sul settore energetico: gli analisti si aspettano...

Il rischio è considerato alle spalle. I mercati credono alla tregua nel conflitto scatenato dagli attacchi israeliani in Iran e tornano a correre verso i massimi storici. L’annuncio della tregua da parte di Donald Trump, nonostante le accuse di violazioni, ha ridato linfa alle Borse tanto in Europa quanto negli Usa. Ma la notizia più rilevante, almeno per i consumatori, è quella riguardante il fronte energetico: gli analisti sembrano credere nella tregua e ritengono lontana la minaccia di una chiusura dello stretto di Hormuz. La conseguenza è che sono subito crollate le quotazioni sia del petrolio che del gas. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it