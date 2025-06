I Massive Attack pubblicano un messaggio contro i grandi festival

I Massive Attack, leggendaria band britannica, si schierano con fermezza contro i grandi festival musicali del 2025, denunciando le criticità e le problematiche che li affliggono. Con un messaggio incisivo su Instagram, i loro toni sono chiari e diretti, lasciando trasparire un'attenzione speciale verso la libertà artistica e il ruolo sociale della musica. Tra le righe, si percepisce un richiamo a quanto accaduto ai Kneecap, trio hip hop nordirlandese noto per le sue posizioni anti-israeliane, che hanno...

