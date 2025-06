I mafiosi con il cellulare nel super carcere di Opera | un detenuto con lo smartphone e l’altro con un micro-telefonino nel bavero della giacca

Nel cuore del supercarcere di Opera, due detenuti di alta sicurezza hanno tentato di aggirare le regole con metodi sorprendenti: uno con lo smartphone in mano, l’altro nascosto nel bavero della giacca. Un episodio che solleva inquietanti domande sulla sicurezza e le infiltrazioni nella galera. Gli agenti, pronti a fare chiarezza, hanno sequestrato i dispositivi: bisogna capire se i...

Milano – Uno è stato “pizzicato” con lo smartphone in mano. L’altro aveva nascosto un micro cellulare nel bavero di una giacca. Peccato che nessuno dei due detenuti della sezione di Alta sicurezza del carcere di Opera fosse autorizzato ad avere un telefono in cella. Così gli agenti del penitenziario alle porte di Milano hanno sequestrato i dispositivi elettronici per avviare gli accertamenti investigativi: innanzitutto, bisogna capire se i reclusi che ne avevano la disponibilità siano stati gli unici a usarli o se li abbiano condivisi con altri; in secondo luogo, l’indagine punta a chiarire come siano entrati i telefoni in una sezione detentiva a elevata sorveglianza e se siano stati usati per comunicare con persone legate alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it