I giovani cantanti del Nicolini dagli Amici della Lirica | prosegue la rassegna Primo Palcoscenico

I giovani cantanti del Nicolini continuano a incantare il pubblico nella rassegna "Primo Palcoscenico", un progetto ideato dagli Amici della Lirica di Piacenza in collaborazione con il Conservatorio "Giuseppe Nicolini". Questa iniziativa offre agli studenti di canto lirico un‚Äôopportunit√† unica di esibirsi per la prima volta davanti a un pubblico, alimentando sogni e talenti emergenti. Il terzo appuntamento promette emozioni ancora pi√Ļ intense, consolidando il successo di questa preziosa vetrina musicale.

