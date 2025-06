I giocatori Outstanding di Carsley Ave dopo che i giovani leoni raggiungono la finale consecutiva euro

Cari appassionati di calcio, su JustCalcio.com portiamo una notizia entusiasmante: Lee Carsley elogia i suoi talentuosi giocatori, definendoli “eccezionali” mentre l’Inghilterra U21 si avvicina a un’altra finale europea consecutiva. Con stelle come Harvey Elliott in grande spolvero, la squadra dimostra ancora una volta di essere tra le migliori d’Europa. È il segno che il futuro del calcio britannico brilla più che mai, e questa corsa promette di essere ancora più emozionante.

Il manager Lee Carsley ha salutato i suoi giocatori "eccezionali" mentre l'Inghilterra U21 ha raggiunto una seconda finale consecutiva del campionato europeo. L'Harvey Elliott di Liverpool, che faceva anche parte della squadra dei giovani Lions che ha sollevato il trofeo due anni fa, ha segnato un tutore in temperature soffocanti a Bratislava mentre la squadra di Carsley ha eliminato i Paesi Bassi 2-1. In qualcosa di ripetuta della semifinale maschile senior agli euro dello scorso anno in Germania, Elliott ha dato l'Inghilterra il comando subito dopo l'orario di ora prima del sostituto di Noah Ohio livellato per gli olandesi 10 minuti dopo.