I Gemelli di Guidonia portano il loro show a Troia

Preparati a un’estate indimenticabile! I Gemelli di Guidonia, trio di talento, humor e musica, portano il loro spettacolo a Troia in occasione della festa patronale. Il 21 luglio, in viale Regina Margherita, vivrete emozioni autentiche tra risate e musica coinvolgente. Tre fratelli, una passione contagiosa, pronti a conquistare il pubblico con il loro show unico: non mancate a questa straordinaria serata di divertimento e allegria!

A Troia, in occasione della festa patronale, il 21 luglio in viale Regina Margherita ci sono i Gemelli di Guidonia con il loro show. I Gemelli di Guidonia. Sono tre fratelli, cantanti, comici, intrattenitori e speaker radiofonici. Iniziano la carriera come ospiti fissi delle trasmissioni Rai.

