I fondi per le case di riposo | Trovati a tre mesi dal voto è una sconfinata ipocrisia

i fondi per le case di riposo trovati a tre mesi dal voto rappresentano una vera e propria ipocrisia, frutto di un intervento tardivo e dettato più da strategie politiche che da reale attenzione alle esigenze degli anziani. La Regione, con lo stanziamento Multileva di 30,6 milioni, tenta di nascondere anni di battaglie sindacali e priorità ignorate. È il momento di passare dalle promesse ai fatti concreti.

L’intervento Multileva della Regione che stanzia 30,6 milioni nel triennio 20252027, di cui 9,7 milioni per abbattere le rette per le persone ospitate nelle strutture residenziali sanitarie, socio-sanitarie e sociali è frutto dell’intenso lavoro e delle richieste che da anni abbiamo presentato". È quanto scrivono Cgil, Cisl e Uil, evidenziando come la riduzione delle rette sia da sempre una priorità sindacale. "Si tratta – sottolineano i sindacati – di un provvedimento articolato: da un lato risorse per gli enti gestori, condizionate al miglioramento dei servizi, dall’altra il sostegno alle famiglie attraverso l’abbattimento delle rette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I fondi per le case di riposo: "Trovati a tre mesi dal voto, è una sconfinata ipocrisia"

