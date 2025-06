I film horror in arrivo nella seconda metà del 2025

Preparati a tremare! Nella seconda metà del 2025, il mondo del cinema horror si infiamma con film in lingua inglese che promettono brividi e suspense. Dalle sale cinematografiche alle piattaforme di streaming italiane, queste nuove pellicole sono pronte a catturare l’attenzione degli amanti del brivido. Scopriamo insieme le uscite più attese e i titoli che segneranno il panorama dell’orrore nei prossimi mesi.

Ecco le nuove pellicole dell'orrore in lingua inglese che vedremo nelle sale cinematografiche e sulle piattaforme di streaming italiane nei prossimi mesi.

La seconda stagione del grande show di netflix avrà più momenti da film horror - La seconda stagione di "Wednesday" su Netflix si prepara a sorprendere i fan con un’intensificazione degli elementi horror.

#Presence, il nuovo film di Steven Soderbergh che reinventa le regole dell'horror, arriva al cinema #4Fontane per una serata speciale

I film horror in arrivo nella seconda metà del 2025 da non perdere, tra adattamenti di classici e opere d'autore; Calendario film uscita giugno 2025; Five Nights at Freddy's 2: gli animatronics tornano nel dicembre 2025.

Prossimi film horror in uscita nel 2025 - Scopri i prossimi film horror in uscita nel 2025: date, trame mozzafiato e anticipazioni sui titoli da brivido da non perdere.