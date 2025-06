I Fantastici Quattro – Gli inizi rilasciato il trailer finale del film MCU sulla Prima Famiglia Marvel

Preparati a immergerti nell’universo Marvel come mai prima d’ora: a un mese dall’ingresso ufficiale dei Fantastici Quattro nell’MCU, i Marvel Studios svelano il trailer finale di “Gli Inizi”, promettendo un’avventura epica che cambierà per sempre le sorti della Prima Famiglia Marvel. Con un cast stellare e una trama avvincente, il film diretto da Matt Shakman arriverà nelle sale il 23 luglio. Non perdere l’attesa, perché...

A un mese dall'ingresso della Prima Famiglia Marvel — Reed RichardsMister Fantastic (Pedro Pascal), Sue StormDonna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny StormTorcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimmla Cosa (Ebon Moss-Bachrach) — nell'MCU, i Marvel Studios hanno pubblicato il trailer completo de I Fantastici Quattro – Gli inizi. Il film diretto da Matt Shakman, nelle sale dal 23 luglio, vede il quartetto di supereroi affrontare il divoratore di mondi Galactus (Ralph Ineson) e il suo messaggero, la viaggiatrice spaziale Silver Surfer (Julia Garner), che annuncia l'apocalisse nel nuovo trailer di due minuti e mezzo.

