I Fantastici Quattro | Gli Inizi la Torcia Umana ricrea una iconica immagine dei fumetti!

Preparati a rivivere l’epica avventura dei Fantastici Quattro! Tra emozionanti nuove scene e immagini iconiche, il teaser promette di conquistare i fan di sempre e di sorprendere anche i nuovi spettatori. La scena della Torcia Umana che forma un “4” infuocato segna l’inizio di un reboot spettacolare, in cui eroi e minacce cosmiche si scontrano in un’epica battaglia. L’attesa sta per finire: ecco l’inizio di una nuova era Marvel!

Tra qualche ora arriverà un nuovo trailer per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ed è stato diffuso un nuovo teaser con alcune scene emozionanti e inedite del reboot dei Marvel Studios. Tra queste, un’inquadratura di Galactus che incombe su New York, i superpoteri elastici di Reed Richards in azione e la Torcia Umana che crea un “4” dalle sue fiamme, un’immagine iconica presa direttamente dai fumetti. All’attore di Mister Fantastic, Pedro Pascal, è stato recentemente chiesto quale fosse la più grande debolezza di Reed e ha risposto: “Penso che quando la tua mente è sempre concentrata sul bene comune, puoi perderti molti piccoli dettagli. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

“I Fantastici 4: Gli Inizi” uscirà nelle sale il 23 luglio 2025. Trama: “I Fantastici 4: Gli Inizi” presenta la prima famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quin Vai su Facebook

Mr. Fantastic, la Donna Invisibile, la Cosa e la Torcia Umana dovranno proteggere la Terra insieme. Come una famiglia. Acquista online per il 23 luglio e ricevi uno dei character ticket del film, disponibile anche in versione originale e in RealD 3D https://bit. Vai su X

