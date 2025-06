I Fantastici Quattro | Gli Inizi – E’ arrivato il trailer finale! Preparati all’arrivo della prima famiglia Marvel nel MCU

L’attesa è finita: Marvel Studios svela il trailer finale di “The Fantastic Four: First Steps”, l’evento cinematografico che segna l’arrivo della Prima Famiglia Marvel nel MCU. Un tuffo epico tra azione, mistero e superpoteri, con i nostri eroi pronti a sfidare Galactus in una battaglia senza precedenti. Preparati a vivere un’avventura indimenticabile: nelle sale dal 25 luglio 2025! Di seguito il trailer in italiano…

L'attesa è quasi finita! Marvel Studios ha rilasciato il trailer finale di "The Fantastic Four: First Steps", l'attesissimo film che introdurrà la Prima Famiglia Marvel nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Preparati a un'epica avventura con Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch e La Cosa nella loro battaglia più grande: contro il temibile Galactus. Non perdere l'uscita nelle sale il 25 luglio 2025! Di seguito il trailer finale in italiano Cast Stellare e un'Ambientazione Unica. "The Fantastic Four: First Steps" vanta un cast eccezionale, con Pedro Pascal (Reed RichardsMister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue StormInvisible Woman), Joseph Quinn (Johnny StormHuman Torch) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben GrimmLa Cosa) a dare vita ai leggendari eroi.

