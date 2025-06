I Fantastici 4 | Gli inizi trailer e poster del nuovo film Marvel in arrivo nelle sale

Preparati a immergerti nel mondo dei supereroi con il nuovo atteso film Marvel, "I Fantastici 4: Gli inizi". Con un cast stellare e un trailer mozzafiato, questa avventura promette emozioni senza confini. L’arrivo in sala è previsto per il 23 luglio, e non vediamo l’ora di scoprire come Mister Fantastic, Donna Invisibile, Torcia Umana e La Cosa affronteranno le sfide più epiche dello spazio e del tempo.

I Fantastici 4: Gli inizi, ecco trailer e poster del nuovo film Marvel in arrivo nelle sale con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson e Julia Garner. Ecco trailer e poster finali de I Fantastici 4: Gli inizi che arriverà nelle sale italiane il 23 luglio e vedrà Mister Fantastic, Donna Invisibile, Torcia Umana, La Cosa unirsi a H.E.R.B.I.E., Silver Surfer e la vorace divinità spaziale Galactus in una adrenalinica avventura! Sono anche ufficialmente aperte le prevendite per il nuovo film Marvel Studios.

