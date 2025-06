I Fantastici 4 | Gli Inizi Pedro Pascal è cosciente delle critiche | Massacrato più che per ogni altro ruolo

Tuttavia, l’attore dimostra di essere più di una semplice apparenza, sfidando le aspettative e le critiche con il suo talento e la sua determinazione. I fan dei fumetti Marvel sono pronti ad accogliere questa nuova interpretazione quando "I Fantastici 4: Gli inizi" uscirà nei cinema italiani il 23 luglio. Pedro Pascal, tra scettici e sostenitori, si prepara a sorprendere il pubblico, dimostrando che spesso le più grandi rivoluzioni nascono dalle sfide più dure.

