I Fantastici 4 | Gli Inizi nel trailer finale arriva lo scontro con Galactus e Silver Surfer

Manca meno di un mese all’attesissimo debutto de I Fantastici 4: Gli Inizi, il film che porterà la Prima Famiglia Marvel sul grande schermo. Nel trailer finale, scene inedite ci svelano il potente antagonista Galactus e il suo fedele araldo Silver Surfer, promettendo uno scontro epico e ricco di adrenalina. Preparatevi a vivere un’avventura senza precedenti, dove il destino dell’universo sarà nelle loro mani. Il countdown è iniziato!

Manca ormai meno di un mese all'arrivo nelle sale del film sulla Prima Famiglia Marvel, nel trailer finale tantissime scene inedite I Marvel Studios hanno diffuso in streaming il trailer finale de I Fantastici 4: Gli Inizi, dove per la prima volta ci viene mostrato in maniera più consistente il villain Galactus, introdotto alla Prima Famiglia di Supereroi Marvel dal suo araldo, Silver Surfer. Il film sarà nelle sale il 23 luglio. Nel filmato, vediamo i Fantastici 4 presentati come vere e proprie celebrità, protagonisti dei propri cartoni animati e ospiti in televisione. Improvvisamente, l'idillio di questa realtà retrofuturistica viene interrotto dall'arrivo di Silver Surfer, che introduce il suo padrone, Galactus, il cui intento è quello di distruggere completamente il loro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, nel trailer finale arriva lo scontro con Galactus e Silver Surfer

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il trailer finale è spettacolare! - Preparatevi a vivere un'avventura epica con i nuovi eroi Marvel! Il trailer finale di "I Fantastici Quattro: Gli Inizi" è un vero spettacolo, promettendo azione mozzafiato e personaggi indimenticabili.

