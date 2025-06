I Fantastici 4 | Eroi e villain nel nuovo poster del film

Preparati a immergerti nell’universo Marvel come mai prima d’ora: ecco il nuovo poster di I Fantastici 4: Gli inizi, che svela eroi e villain in un’immagine mozzafiato! A poche ore dal trailer finale, Marvel Studios ci conquista ancora con questa anticipazione irresistibile. L’attesa sta giungendo al culmine: l’uscita nelle sale è alle porte e le emozioni sono alle stelle. Non perderti il capitolo che chiude in grande stile il 2025 del MCU!

E’ disponibile il nuovo poster di I Fantastici 4: Gli inizi, il prossimo film dell’immenso franchise Marvel Cinematic Universe. A distanza di qualche ora dal lancio del trailer finale, i Marvel Studios hanno diffuso anche un poster che mette insieme eroi e villain. Il film, come oramai noto, sarà l’ultimo capitolo dell’MCU di questo 2025, gli altri due film sono stati Captain America: Brave New World e Thunderbolts*. L’uscita nelle sale è fissata per il 23 luglio 2025. I Fantastici 4: Gli inizi (crediti Marvel Studios) I Fantastici 4: Gli Inizi In arrivo il sequel? Leggete la notizia qui. I Fantastici 4: Gli inizi Cosa Sappiamo del Film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - I Fantastici 4 | Eroi e villain nel nuovo poster del film

